Com desfalques, Vasco está escalado para encarar o Internacional
Cruz-Maltino terá desfalques de peso para o duelo fora de casa
O Vasco está escalado para enfrentar o Internacional, neste sábado (16), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. Após vencer o Athletico-PR no último final de semana, o Cruz-Maltino busca a segunda vitória consecutiva na competição. Porém, o treinador Renato Gaúcho terá desfalques importantes para o duelo fora de casa.
Sem Thiago Mendes, Rojas (suspensos), Adson (controle de carga), Cuiabano (lesionado) e Spinelli (ficou no Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento da filha), o Vasco comandado por Renato Gaúcho irá com a seguinte escalação:
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Hugo Moura, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Brenner
✅ Ficha do jogo: Internacional x Vasco
- Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
- 📅 Data: Sábado, 16 de maio de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- 📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)
