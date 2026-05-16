Com desfalques, Vasco está escalado para encarar o Internacional

Cruz-Maltino terá desfalques de peso para o duelo fora de casa

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
17:32
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco está escalado para enfrentar o Internacional, neste sábado (16), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. Após vencer o Athletico-PR no último final de semana, o Cruz-Maltino busca a segunda vitória consecutiva na competição. Porém, o treinador Renato Gaúcho terá desfalques importantes para o duelo fora de casa.

➡️ Internacional x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Sem Thiago Mendes, Rojas (suspensos), Adson (controle de carga), Cuiabano (lesionado) e Spinelli (ficou no Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento da filha), o Vasco comandado por Renato Gaúcho irá com a seguinte escalação:

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Hugo Moura, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Brenner

Jogadores do Vasco antes da partida contra o Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

✅ Ficha do jogo: Internacional x Vasco

  • Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
  • 📅 Data: Sábado, 16 de maio de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • 📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

