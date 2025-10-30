Botafogo x Vasco: ingressos à venda para o clássico pelo Brasileirão

O Botafogo iniciou a comercialização de ingressos para o clássico com o Vasco, na próxima quarta-feira (5), no Nilton Santos, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os sócios-torcedores do programa Camisa 7 têm prioridade no site oficial.

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial (cadastre aqui). Todos os torcedores, incluindo gratuidades, devem cadastrar a biometria facial no site e ter conta na Ingresse. Menores de 12 anos devem estar cadastradas como dependentes na conta Ingresse do responsável.

A ordem de abertura das vendas tem: Plano Glorioso (28/10, às 12h), Plano Alvinegro (28/10, às 18h), Plano Preto (29/10, às 10h), Plano Branco (29/11, às 18h), Público Geral (30/10, às 12h), Vendas Físicas (4/11, às 9h).

Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Botafogo x Vasco

SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Santos)

VALORES DOS INGRESSOS DE BOTAFOGO X VASCO:

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$20,00

Plano Alvinegro - Check-in Grátis

Alvinegro OFF Rio: R$20,00

Preto: R$20,00

Branco: R$20,00

Inteira: R$200,00

Meia: R$100,00

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$24,00

Plano Alvinegro - Check-in Grátis

Alvinegro OFF Rio: R$12,00

Preto: R$24,00

Branco: R$30,00

Inteira: R$60,00

Meia: R$30,00

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$20,00

Plano Alvinegro - Check-in Grátis

Alvinegro OFF Rio: R$20,00

Preto: R$20,00

Branco: R$20,00

Inteira: R$200,00

Meia: R$100,00

NORTE

Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$20,00

Plano Alvinegro - Check-in Grátis

Alvinegro OFF Rio: R$20,00

Preto: R$20,00

Branco: R$20,00

Inteira: R$200,00

Meia: R$100,00

PONTOS DE VENDA FÍSICA:

GENERAL SEVERIANO:

04 de Novembro - de 9 às 17h

NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE):

04 de Novembro - de 9 às 17h

NO DIA DA PARTIDA (05) A VENDA ACONTECERÁ DE 12H ÀS 20H15, NA BILHETERIA OESTE DO NILTON SANTOS