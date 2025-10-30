Botafogo x Vasco: ingressos à venda para o clássico pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Nilton Santos na próxima quarta-feira (5)
O Botafogo iniciou a comercialização de ingressos para o clássico com o Vasco, na próxima quarta-feira (5), no Nilton Santos, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os sócios-torcedores do programa Camisa 7 têm prioridade no site oficial.
O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial (cadastre aqui). Todos os torcedores, incluindo gratuidades, devem cadastrar a biometria facial no site e ter conta na Ingresse. Menores de 12 anos devem estar cadastradas como dependentes na conta Ingresse do responsável.
A ordem de abertura das vendas tem: Plano Glorioso (28/10, às 12h), Plano Alvinegro (28/10, às 18h), Plano Preto (29/10, às 10h), Plano Branco (29/11, às 18h), Público Geral (30/10, às 12h), Vendas Físicas (4/11, às 9h).
Botafogo x Vasco
SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Santos)
VALORES DOS INGRESSOS DE BOTAFOGO X VASCO:
LESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$20,00
Plano Alvinegro - Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$20,00
Preto: R$20,00
Branco: R$20,00
Inteira: R$200,00
Meia: R$100,00
LESTE SUPERIOR
Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$24,00
Plano Alvinegro - Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$12,00
Preto: R$24,00
Branco: R$30,00
Inteira: R$60,00
Meia: R$30,00
OESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$20,00
Plano Alvinegro - Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$20,00
Preto: R$20,00
Branco: R$20,00
Inteira: R$200,00
Meia: R$100,00
NORTE
Plano Glorioso - Check-in Grátis - Convidado Glorioso R$20,00
Plano Alvinegro - Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$20,00
Preto: R$20,00
Branco: R$20,00
Inteira: R$200,00
Meia: R$100,00
PONTOS DE VENDA FÍSICA:
GENERAL SEVERIANO:
04 de Novembro - de 9 às 17h
NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE):
04 de Novembro - de 9 às 17h
NO DIA DA PARTIDA (05) A VENDA ACONTECERÁ DE 12H ÀS 20H15, NA BILHETERIA OESTE DO NILTON SANTOS
