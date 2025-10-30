O Vasco enfrenta o São Paulo neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo direto por uma vaga na próxima Libertadores. O Cruzmaltino ocupa a 8ª colocação, com um ponto a mais que o Tricolor Paulista, nono colocado. E o confronto traz boas lembranças para a torcida vascaína: em 1989, Sorato marcou o gol que garantiu o bicampeonato brasileiro do clube justamente diante do São Paulo, no Morumbi.

O atacante relembrou ao Lance! os detalhes daquele jogo histórico, que coroou o Vasco, dono da melhor campanha da primeira fase, com uma decisão inusitada — o clube pôde escolher jogar a primeira partida fora e, em caso de vitória, seria campeão.

- Eu lembro que foi um jogo muito difícil, o São Paulo tinha uma excelente equipe, mas a gente vinha muito bem na reta final. Optamos por jogar fora o primeiro jogo, justamente porque, se empatasse ou perdesse, teríamos o segundo em casa. Foi um título espetacular, o Vasco fazia 15 anos que não ganhava o Brasileiro. Foi uma festa enorme e um momento marcante demais pra mim - contou o ex-jogador, autor do gol decisivo.

O Vasco enfrenta o Atlético-MG por uma vaga na final da Copa do Brasil 2024. O clube carioca venceu a competição em 2011 e é o único da história da equipe; veja onde estão os jogadores do Vasco campeão 2011!



























Sorato tinha apenas 20 anos quando viveu aquele momento que mudou sua carreira.

- Quando você faz um gol importante assim, único numa final, acaba marcando a trajetória. Eu era muito jovem, formado na base do Vasco, e esse gol mudou o olhar do mercado sobre mim. É o mais importante da minha carreira. Claro que ninguém conquista nada sozinho, a gente tinha um timaço, mas ser decisivo num título brasileiro é algo que muda tudo - afirmou.

O Vasco sagrou-se bicampeão brasileiro em dezembro de 89, quando Sorato, de cabeça, garantiu a vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, em pleno Morumbi (Foto: Arquivo / Vasco)

Infância com simpatia pelo Tricolor

Natural de Araras (SP), o ex-atacante cresceu torcendo para o São Paulo, influência do pai. Mas a relação com o Vasco transformou o sentimento.

- Meu pai era são-paulino e eu gostava do São Paulo, mas quando cheguei ao Rio, com 15 anos, logo me identifiquei com o Vasco. O clube acolhe muito bem, é uma família. Quem passa pelo Vasco sente isso. Então, quando virei profissional, não tinha mais esse negócio de jogar contra o time que eu torcia. Já era vascaíno de coração - contou.

Grande atuação de Acácio na final

Sorato também fez questão de destacar o papel do goleiro Acácio na conquista de 1989.

- Embora o gol tenha sido meu, o Acácio fez uma partida espetacular. Ele garantiu o resultado com pelo menos quatro defesas difíceis. Era um goleiro muito arrojado, corajoso, técnico e que crescia demais em jogos decisivos. Naquela final, ele realmente fechou o gol - relembrou.

Momento atual do Vasco

Hoje comentarista da VascoTV, Sorato acompanha de perto o atual momento do clube e vê uma clara evolução sob o comando de Fernando Diniz.

- O time começou mal o ano, mas a chegada do Diniz e das contratações da janela de meio de ano fizeram muita diferença. Cuesta e Robert Renan deram segurança à defesa, o Andrés Gomes trouxe velocidade e o Matheus França tem entrado bem. O Vasco assimilou a ideia do Diniz e cresceu muito - avaliou.

A joia do Vasco

Entre os destaques, Sorato fez elogios ao jovem Rayan, revelação do elenco.

- O Rayan já tinha um potencial enorme desde a base, mas cresceu muito com o Diniz. Ele é forte, versátil, joga de ponta, centroavante, até como meia. É o principal jogador do Vasco hoje. Claro que é jovem e pode oscilar, mas está muito confiante e mostrando o talento que a gente já sabia que ele tinha - completou o ex-atacante, símbolo de um dos maiores momentos da história cruzmaltina.

