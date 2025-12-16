Vice-presidente do Vasco é nomeado para o TRE do Rio de Janeiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou o advogado Paulo César Salomão Filho para integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Vice-presidente geral do Club de Regatas Vasco da Gama, Paulo assumirá a vaga destinada à classe dos juristas, aberta após a posse de Fernando Marques de Campos Cabral Filho como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

continua após a publicidade

A nomeação decorre de lista tríplice encaminhada ao presidente da República pelo TJ-RJ, conforme prevê a legislação para o preenchimento das cadeiras reservadas a advogados nos tribunais eleitorais.

➡️ Reforma de São Januário: Vasco e parceira mantêm confiança na venda de potencial construtivo

Conhecido no meio jurídico como Paulinho, Paulo César Salomão Filho possui atuação destacada nas áreas de contencioso, Direito Eleitoral e Direito Desportivo. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal (UniCEUB), mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-graduado em Direito Eleitoral pela mesma instituição, título obtido em 2012.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Pedro Paulo Salomão, Vice-presidente do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama)

➡️ Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil

Com forte ligação ao Direito Desportivo, Salomão Filho presidiu o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) no biênio 2018–2020. Antes disso, foi vice-presidente e corregedor do STJD entre 2016 e 2018, além de ter exercido a função de diretor da Escola Nacional de Direito Desportivo no período de 2014 a 2016. Também atuou como auditor do STJD do Basquete entre 2009 e 2016.

➡️ CBF altera horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

No campo institucional e empresarial, foi conselheiro titular do Conselho Jurídico e Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro entre 2019 e 2024.

continua após a publicidade

Paulo César Salomão Filho é sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luiz Felipe Salomão e filho do juiz Paulo César Salomão, falecido em 2008. A nomeação reforça sua trajetória no meio jurídico e amplia sua atuação no sistema eleitoral fluminense.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.