Ex-companheiro brasileiro rasga elogios a Nuno Moreira, do Vasco

Cassiano, jogador do Casa Pia, conversou com a reportagem do Lance! sobre a boa relação com Nuno Moreira, do Vasco. O brasileiro e o português fizeram dupla no clube lusitano, antes da trasnferência do ponta-esquerda ao Cruz-Maltino em fevereiro de 2025.

Questionado sobre sua relação atual com o futebol do Brasil, o agora centroavante, revelado pelo Internacional, falou sobre a amizade que sustenta com Nuno e o quão influente sua experiência foi para a decisão do ex-companheiro em aceitar o desafio no time de São Januário.

- Fico feliz com o trabalho que ele vem fazendo até aqui, está muito bem. Foi uma das coisas que falei para ele, que acreditava que ia acontecer pelo jogador que ele é, pela qualidade que tem e o momento que estava vindo. A gente estava em meio de temporada, e no Brasil, ainda estava começando a pré-temporada, então ele já chegou em alto nível, jogando, e graças a Deus, as coisas para ele estão correndo bem - afirmou Cassiano.

💢 Nuno Moreira decide jogo importante do Vasco no Brasileiro

Nuno Moreira deu sequência ao momento positivo vivido com a camisa do Vasco na quinta-feira (12). Pela 12ª rodada do Brasileirão, o atacante foi titular e marcou um dos gols da vitória sobre o São Paulo por 3 a 1 no Morumbis, marcando o fim de um jejum de 13 anos sem triunfo dos cariocas fora de casa. Rayan e Vegetti completaram o marcador, enquanto o jovem Ryan Francisco, na reta final do confronto, diminuiu.

- Não acompanho tanto (o futebol brasileiro), porque com o fuso horário, os jogos daqui são tarde para nós, começando meia-noite, 1h da manhã. Mas com a chegada do Nuno no Vasco, acabo acompanhando um pouco mais, porque é um irmão que tenho no futebol, e estou sempre do lado dele. Tento acompanhar o Vasco por causa dele, e também outros times que têm amigos meus, mas acabo observando um pouco mais o Vasco por conta dele - afirmou o atleta.

Cassiano conversou com a reportagem do Lance! sobre parceria com Nuno Moreira, do Vasco (Foto: Reprodução)

Nuno e Cassiano fizeram parceria no Vizela em 2021/22, sob o comando de Álvaro Pacheco, que também passou pelo Vasco. Depois, se reencontraram no Casa Pia em 2024, e fizeram parte da campanha que marcou um recorde para o clube: a maior pontuação em sua história na elite portuguesa, com 45 pontos e um confortável nono lugar na tabela, com direito a dez gols e duas assistências do brasileiro, artilheiro do elenco.

