O Vasco teve pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça do Rio de Janeiro, em processo que aponta dívida de R$ 637,6 milhões e 540 credores no total. Entre aqueles que o Cruz-Maltino deve, destacam-se nomes como o do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, do ex-atacante Luis Fabiano e do ídolo e atual diretor-técnico do clube, Felipe Maestro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O valor incluído na Justiça é apenas parte do total da dívida do Gigante, que chega a R$ 1,4 bilhão com outras pendências. Confira abaixo os 10 maiores credores do Vasco em valores.

Maiores dívidas do Vasco