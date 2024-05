Erick comemora o gol da vitória do Athletico-PR sobre o Vasco, pelo Brasileirão (Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 17:57 • Curitiba (PR)

Fora de casa, o Vasco foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (5), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Erick foi o autor do único gol da vitória do Furacão.

Com o resultado, o Cruz-Maltino segue com apenas três pontos e não deixa a zona de rebaixamento com a 17ª colocação. Por outro lado, a equipe dirigida por Cuca chegou aos 10 pontos e entrou no G4.

O Athletico-PR volta a campo nesta quarta-feira (8) e visita o Deportivo Rayo Zulliano, pela 4ª rodada da Sul-Americana. Já o Vasco volta a jogar somente no próximo fim de semana, onde encara o Vitória, pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 1 x 0 Vasco - Brasileirão

5ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de maio de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Globo e Cazé TV

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro); Luanderson Lima dos Santos e Michael Stanislau (auxiliares); Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR).

Hugo Moura, do Vasco, foi expulso com 15 minutos de jogo por Daronco (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)

ATHLETICO-PR

Bento; Leo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Canobbio, Pablo e Cuello. Técnico: Cuca.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Galdames; Rossi, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.