Torcedor do Vasco morre após agressões no entorno do Maracanã

Um torcedor do Vasco morreu na madrugada desta sexta-feira (8) após ser vítima de agressões no entorno do Estádio do Maracanã, depois do clássico contra o Flamengo, disputado no último domingo (3).

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A vítima, Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, estava internada em estado grave desde o dia da confusão e morreu na madrugada desta sexta-feira. Segundo as informações investigadas pelas autoridades, ele foi agredido durante confrontos entre torcedores na saída do estádio.

Imagens registradas por moradores da região mostram dois homens feridos caídos no chão. Em um dos vídeos, um deles aparece sendo atacado com chutes e pontapés, mesmo já sem conseguir se defender. As gravações também mostram o momento em que um objeto pessoal da vítima é levado durante a ação.

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O caso gerou repercussão entre torcedores e reacendeu discussões sobre segurança em dias de clássico no entorno do Estádio do Maracanã. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias das agressões e tenta identificar os responsáveis envolvidos no ataque.

Os episódios de violência registrados após partidas entre Vasco e Flamengo têm sido motivo frequente de preocupação das autoridades de segurança pública, principalmente em jogos de grande movimentação no Rio de Janeiro.

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Flamengo e Vasco se enfrentaram no Brasileirão no último domingo (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Flamengo x Vasco termina com confusões do lado de fora do Maracanã

*Matéria de Lucas Bayer e Pedro Cobalea

O clássico entre Flamengo e Vasco neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com muitas confusões do lado de fora do Maracanã. Torcedores que deixavam o estádio tiveram que lidar com tumultos, cenas de violência e um forte cheiro de gás de pimenta.

Não foram poucos os registros de brigas entre rubro-negros e vascaínos nos arredores do estádio. Torcedores que deixavam o local após o empate, muitos deles acompanhados de crianças e idosos, relataram ao Lance! que o cenário parecia uma "praça de guerra".

Na rampa de acesso ao metrô da estação Maracanã, um dos principais trajetos de saída, confrontos provocaram correria em várias direções. Para conter o tumulto, policiais utilizaram gás de pimenta, o que fez com que muitas pessoas que não estavam envolvidas passassem mal.

Do outro lado, na Rua São Francisco Xavier, próxima a uma das entradas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), torcedores de ambos os clubes também entraram em confronto. Em um vídeo obtido pela reportagem do Lance!, é possível ver uma senhora que passava pela rua sendo surpreendida no meio da confusão. O tumulto tomou conta do trecho, que é uma das principais vias do entorno do estádio.

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