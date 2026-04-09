Com show de Juninho, Vasco goleia no Brasileirão Sub-20 e segue na cola do Palmeiras
Cruz-Maltino venceu de virada por 6 a 1
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O Vasco mostrou força na disputa do Brasileirão Sub-20 ao golear o Vitória por 6 a 1, na tarde desta quinta-feira (9), pela sexta rodada da competição. Com grande atuação de Andrey Fernandes e Juninho, o Cruz-Maltino segue firme na perseguição ao líder Palmeiras.
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A vitória teve como destaque jogadores que recentemente estiveram com a equipe profissional em compromisso na Argentina, mostrando a força da base vascaína. Juninho e Andrey Fernandes balançaram as redes duas vezes cada, enquanto Ramon Rique e Zuccarello também deixaram suas marcas.
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Como foi o Vasco x Vitória?
Após sair atrás do placar logo nos primeiros minutos, o Vasco conseguiu o empate em uma jogada aérea: Zuccarello cruzou na medida para Juninho, que, mesmo com apenas 1,62m, apareceu bem para cabecear e igular o placar. Pouco depois, o próprio Zuccarello arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro para ampliar.
A situação do Vitória ficou ainda mais complicada após uma expulsão logo depois do segundo gol. Com vantagem numérica, o Vasco não diminuiu o ritmo. O terceiro gol foi praticamente uma repetição do primeiro: novo cruzamento de Zuccarello e mais um gol de cabeça de Juninho.
Na volta do intervalo, o Vasco precisou de apenas um minuto para marcar o quarto. Andrey Fernandes acertou um belo chute de fora da área, ampliando a goleada. O quinto veio em jogada de Juninho, que invadiu a área e serviu Andrey para marcar seu segundo na partida.
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Para fechar o placar, Ramon Rique converteu cobrança de pênalti e decretou o 6 a 1.
Com o resultado, o Vasco se recupera após derrota fora de casa para o Cruzeiro na rodada anterior e chega forte na briga pelas primeiras posições. A equipe soma um ponto a menos que o Palmeiras, atual líder da competição, e segue na cola na tabela do Brasileirão Sub-20.
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