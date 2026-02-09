Após início com dificuldades, Brenner dá a volta por cima e marca primeiro gol pelo Vasco
Jogador balançou as redes contra o Botafogo e ainda sofreu um pênalti
Depois de um começo difícil nos primeiros jogos, Brenner balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Vasco. O atacante marcou seu primeiro gol pelo clube no clássico contra o Botafogo e ainda sofreu o pênalti convertido por Philippe Coutinho, contribuindo diretamente para a vitória do Gigante da Colina.
Contratado com expectativa de ser o centroavante titular do Vasco, Brenner vinha sendo alvo de críticas após a partida contra a Chapecoense, quando desperdiçou diversas oportunidades claras de gol. A resposta, porém, veio de forma imediata: já no duelo seguinte, diante do Botafogo, o camisa 20 foi decisivo, mostrando presença de área, confiança e participação ativa no setor ofensivo.
A boa atuação ganha ainda mais peso pelo momento vivido pelo elenco vascaíno. O clube acertou recentemente a contratação do centroavante argentino Claudio Spinelli, ex-Independiente del Valle, que chega para disputar posição com Brenner e GB. O cenário aumenta a concorrência no ataque e torna cada desempenho individual ainda mais relevante.
Após a partida, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do atacante e pediu mais cautela nas cobranças.
— É importante a gente ter calma. A torcida repercute muito aquilo que o trabalho de vocês (imprensa) acaba favorecendo ou não. Acaba colocando muita gasolina no fogo sem necessidade, afirmou o treinador. Ele (Brenner) foi determinando hoje porque fez o gol e sofreu o pênalti. No último jogo ele perdeu chances claras. Alguns sucumbem a isso por causa da pressão exagerada.
