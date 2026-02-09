O Vasco está próximo de concluir a saída do lateral-esquerdo Victor Luís para o Mirassol. As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias, e a tendência é que a transferência seja realizada em definitivo, com a rescisão do vínculo do atleta com o clube carioca, contrato que originalmente iria até o fim desta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Victor Luís também recebeu sondagens de outras equipes da Série A, mas o acordo com o Mirassol é o que está mais próximo de ser concretizado. A negociação caminha para um desfecho positivo, restando apenas ajustes finais para a oficialização.

➡️ Aposte em jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Victor Luís durante jogo do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A saída do lateral ocorre em um contexto de perda de espaço no elenco cruz-maltino. Atualmente, o técnico conta com Lucas Piton como titular da posição, além da chegada de Cuiabano. Há ainda a expectativa da possível contratação de Paulinho, do América-MG, no segundo semestre, o que aumentaria ainda mais a concorrência no setor.

Contratado no início de 2024, Victor Luís disputou 30 partidas com a camisa do Vasco, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Experiente, o lateral soma passagens por clubes como Palmeiras, Botafogo, Coritiba e Ceará. A transferência para o Mirassol representa uma oportunidade de maior minutagem e protagonismo na sequência da temporada.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.