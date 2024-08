Vasco terá desfalques de peso para a partida contra o Vitória

(Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco terá dois desfalques de peso para a partida contra o Vitória, neste domingo (1), às 18h30, no Barradão. Ainda se recuperando de celulite facial, o atacante David não poderá entrar em campo. Além dele, quem também não irá jogar é Philippe Coutinho, mesmo estando recuperado da lesão e da COVID.

🚨 Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O meio-campista está fora dos gramados há praticamente um mês, já que fez sua última partida no dia 3 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em São Januário. Com Coutinho em campo, o Vasco ainda não saiu vitorioso. Ao todo foram quatro partidas, sendo dois empates (Atlético-GO e Red Bull Bragantino) e duas derrotas (Atlético-MG e Grêmio).

Após a vitória de virada sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil, Rafael Paiva evitou reclamar da perda de jogadores neste momento da temporada. Além disso, exaltou as opções que o clube possui no elenco. Neste momento, o Vasco não conta, além de David e Coutinho, com Adson, Estrella, Paulinho Paula e Jair

— Não adianta a gente ficar choramingando. Elas acontecem. Vemos outras equipes perdendo jogadores também e temos que acreditar no grupo que a gente tem. Os atletas que estão entrando entenderam isso. Por mais que mude característica, comentou.

(Thiago Ribeiro/AGIF)

.