O clássico entre Fluminense e Vasco será marcado pela primeira vez que Fernando Diniz enfrenta o Tricolor vestindo a camisa cruz-maltina. A bola rola às 18h30 deste sábado (24), no Maracanã, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Diniz viveu altos e baixos ao longo de todos os anos que passou por Fluminense e Vasco. Momentos que vão de uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro até a conquista da Libertadores. Relembre abaixo com o Lance! a trajetória do técnico pelos clubes.

Primeira passagem

O primeiro capítulo da história de Fernando Diniz no Fluminense começou em 2019. Em poucos jogos, seu estilo de jogo encantou a torcida tricolor, que passou a ver o time jogar um bom futebol. No entanto, o time era desequilibrado e, ao passo que agradava uns, desagradava outros. As principais críticas apontavam uma defesa exposta e uma posse de bola pouco objetiva em algumas situações, além aproveitamento ruim em finalizações - como na derrota para o CSA, que acarretou no fim da primeira passagem pelo Fluminense.

continua após a publicidade

Diniz chegou ao Fluminense em 2019 (Foto: Mailson Santana/Fluminense F.C.)

Débito com os vascaínos

Diniz chegou ao Vasco em 2021 com o objetivo de conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. No entanto, não foi possível, em razão dos resultados na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Para completar, o técnico foi goleado pelo Botafogo no único clássico que disputou pelo Cruz-Maltino.

Diniz não conquistou o acesso com o Vasco em 2021 (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Retorno coroado com a 'Glória Eterna'

Em 2022, Diniz volta ao clube como sucessor de Abel Braga e com um elenco mais qualificado. Naquele ano, o futebol tricolor voltou a encantar as arquibancadas. Em sua segunda passagem, conquistou duas vezes o Carioca, o título inédito da Libertadores no histórico ano de 2023, e a Recopa Sul-Americana no ano seguinte.

continua após a publicidade

Para além de sua importância pelos títulos, Diniz ficou marcado por mudar a visão que muitos tinham sobre o futebol. A insistência em Ganso e John Kennedy, bem como o cuidado com Jhon Arias, peças fundamentais para as conquistas, são prova disso.

Fluminense foi campeão da Libertadores sob o comando de Diniz (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Momento da redenção

Agora em 2024, com o sentimento de "estar devendo ao torcedor do Vasco", Diniz busca fazer os vascaínos terem alegria. O cenário é distinto em relação ao passado e o técnico tem um elenco mais qualificado do que em 2021.

➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão