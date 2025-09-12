Vasco tem retrospecto incrível em disputa de pênaltis desde a chegada de Léo Jardim

Desde a chegada de Léo Jardim ao Vasco da Gama no início de 2023, o goleiro tem se tornado uma peça chave nas disputas de pênaltis, com um retrospecto impressionante que contribui decisivamente para os avanços do clube em competições importantes. O goleiro participou de seis disputas de pênaltis, e, em cinco delas, conduziu o Gigante da Colina à vitória, incluindo a recente classificação para a semifinal da Copa do Brasil de 2025, após o triunfo sobre o Botafogo nesta quarta-feira (11).

continua após a publicidade

O desempenho de Léo Jardim nas cobranças tem sido nada menos que espetacular. Em cinco dos seis confrontos, o goleiro fez ao menos uma defesa de penâlti e garantiu a classificação do time em momentos de alta pressão.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Léo Jardim defendeu três pênaltis em Vasco x Operário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️Diniz atualiza sobre lesões de Piton e Tchê Tchê

O Retrospecto de Léo Jardim em Disputas de Pênaltis

Vasco 5 x 6 ABC (Copa do Brasil 2023)

Léo Jardim não defendeu nenhum pênalti e o Vasco não se classificou. Na sua primeira experiência em disputas de pênaltis com a camisa vascaína, Léo Jardim não conseguiu evitar as cobranças adversárias, e o Gigante da Colina acabou eliminado pelo ABC.

continua após a publicidade

Água Santa 1 x 4 Vasco (Copa do Brasil 2024)

No duelo contra o Água Santa, Léo Jardim se destacou com uma defesa importante, contribuindo para a classificação do clube carioca com uma vitória segura de 4 a 1 nas penalidades.

Vasco 5 x 4 Fortaleza (Copa do Brasil 2024)

A disputa contra o Fortaleza foi emocionante, e Léo Jardim brilhou novamente, fazendo uma defesa decisiva na cobrança do jovem Kervin Andrade que garantiu a vitória por 5 a 4 e a classificação vascaína.

continua após a publicidade

Athletico-PR 5 x 4 Vasco (Copa do Brasil 2024)

Léo Jardim novamente teve boa atuação nas cobranças, defendendo um pênalti e mostrando sua habilidade em momentos de pressão.

Vasco 7 x 6 Operário-PR (Copa do Brasil 2025)

Uma das performances mais impressionantes de Léo Jardim ocorreu contra o Operário-PR. O goleiro fez três defesas na disputa que terminou com o placar de 7 a 6, com o Gigante da Colina avançando à próxima fase.

Botafogo 4 x 5 Vasco (Copa do Brasil 2025)

Na última disputa de pênaltis contra o Botafogo, Léo Jardim foi decisivo, defendendo um pênalti e ajudando o Vasco a garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025.

➡️ Coutinho celebra classificação ‘Sensação inexplicável’

Desempenho impressionante dos cobradores de pênaltis do Vasco

Além de Léo Jardim, os jogadores de linha também têm se destacado nas disputas de pênaltis. Em 35 cobranças realizadas desde 2023, o Vasco perdeu apenas 4 pênaltis. A precisão e a confiança dos cobradores têm sido fundamentais para o sucesso nas penalidades, complementando as defesas espetaculares do goleiro francês.