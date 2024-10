Vasco tem Payet titular diante do Bahia; confira a escalação

Payet no aquecimento pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 20:11 • Rio de Janeiro

O Vasco está definido para encarar o Bahia nesta segunda-feira (28), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com desfalques importantes, o técnico Rafael Paiva precisou encontrar soluções para escalar o time titular. Entre as novidades estão os retornos de Dimitri Payet e Pablo Galdames aos 11 iniciais.

O francês e o chileno herdaram o lugar de Philippe Coutinho, lesionado, e Hugo Moura, suspenso. Além disso, Léo também está fora com dores na coxa, e Vegetti é outro que cumpre suspensão. Maicon e João Victor formam a dupla de zaga, enquanto Rayan assume o lugar do centroavante argentino no Cruz-Maltino.

Assim, Rafael Paiva definiu o Vasco que vai à campo para enfrentar o Bahia com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Puma Rodríguez, Payet e Emerson Rodríguez; Rayan.

Escalação do Bahia contra o Vasco

Do outro lado, Rogério Ceni escalou o Bahia sem surpresas para o duelo em São Januário. O Esquadrão vai a campo com: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

