Publicada em 28/10/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem Pablo Vegetti, o Vasco enfrenta o Bahia em São Januário, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. O aproveitamento do Gigante da Colina sem o atacante argentino é péssimo: 26%.

Sem o principal nome do time, o aproveitamento do Vasco é de clube que está na zona de rebaixamento , visto que apenas o Atlético-GO tem porcentagem menor (23%) no Brasileirão desta temporada. Porém, o número do Cruz-Maltino é contabilizado desde a chegada do argentino, em 2023.

Ao todo, são 19 jogos do Vasco sem Vegetti no Brasileirão desde o ano passado, com três vitórias, quatro empates e 12 derrotas. Neste recorte, o time marcou 16 gols e sofreu o dobro. Em 2024, foram apenas duas partidas: derrota para o Juventude por 2 a 0 e empate com o Criciúma por 2 a 2, ambos fora de casa.

Números individuais

Vegetti tem 68 jogos pelo Vasco, com 26 vitórias, 21 empates e 21 derrotas. O Cruz-Maltino marcou 87 gols nessas partidas, sendo 30 do atacante. Nesta temporada, são nove gols no Brasileirão, além de sete na Copa do Brasil, torneio o qual ele é o artilheiro absoluto. Na edição de 2023 da principal competição nacional, o argentino fez 10 gols em 21 jogos.

