Coutinho e Léo desfalcam o Vasco diante do Bahia

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 18:25 • Rio de Janeiro

O Vasco ganhou mais dois problemas para o duelo com o Bahia, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O meia Philippe Coutinho e o zagueiro Léo estão fora da lsita de relacionados e não estarão à disposição de Rafael Paiva para o jogo nesta segunda-feira (28). Eles se juntam a Hugo Moura e Vegetti, suspensos.

Segundo o clube, ambos os atletas apresentou dores na coxa esquerda, e por isso serão preservados do confronto com o Esquadrão de Aço. No caso do camisa 11, foi informado que o Departamento Médico identificou intensa fadiga no músculo.

Boas notícias e novidades

Se Coutinho e Léo não estão disponíveis para a partida desta segunda-feira (28), o Vasco tem Paulo Henrique entre os relacionados. O lateral-direito era dúvida por estar se recuperando de uma gripe, mas vai para o jogo. Além disso, chama atenção a presença de Maxsuell - mais conhecido como Alegria - atacante destaque da base cruz-maltina.

Confira abaixo a lista completa de relacionados do Vasco para o duelo com o Bahia:

Relacionados do Vasco para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão; Coutinho e Léo são ausências de última hora (Foto: Divulgação / Vasco)

Para buscar a classificação na Libertadores, Vasco e Bahia se enfrentam, nesta segunda-feira (28), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). As equipes entram em campo, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.