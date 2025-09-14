Vasco tem novidade em provável escalação contra o Ceará; confira

O Vasco terá novidades na escalação para enfrentar o Ceará neste domingo (15) em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. O principal destaque é o zagueiro Robert Renan, que deve iniciar uma partida como titular do Cruz-Maltino pela primeira vez.

Ele treinou no time principal no lugar de Hugo Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e formará dupla com Lucas Freitas. O defensor já havia estreado contra o Sport e entrou em campo na última quinta-feira (11), diante do Botafogo, e recebeu elogios do técnico Fernando Diniz após converter o pênalti decisivo pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Outro desfalque é Lucas Piton, fora por conta de uma entorse no tornozelo. Assim como no clássico no Nilton Santos, a tendência é que Puma Rodríguez atue improvisado na lateral esquerda. O meio-campista Tchê Tchê também não estará à disposição.

Provável escalação do Vasco contra o São Paulo

A provável escalação do Vasco contra o Ceará tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Com 22 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário, para o duelo com o Ceará.

