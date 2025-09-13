Jogador que mais autou pelo Vasco no ano desfalca a equipe contra o Ceará

O Vasco da Gama vira a chave após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), às 20h30, em São Januário, o time enfrenta o Ceará pela 23ª rodada da competição. A equipe comandada por Fernando Diniz, no entanto, terá desfalques importantes e pode apresentar novidades na escalação.

Um dos pilares da temporada, o volante Hugo Moura está fora da partida. Com 46 jogos disputados em 2025, ele é, ao lado do goleiro Léo Jardim, o jogador que mais atuou pelo clube no ano. Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Hugo será ausência certa diante do Vozão.

Vasco recebe o Ceará pelo Brasileirão com vantagem em casa

Além disso, o técnico vascaíno lida com problemas físicos de outros titulares. Tchê Tchê sentiu a coxa no clássico contra o Botafogo e precisou ser substituído no começo da partida. Lucas Piton, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo e saiu do estádio de muletas. A dupla não vai estar disponível para a partida.

Diniz elogia Admar Lopes e vê o Vasco assertivo no mercado

Zaga canhota? Diniz vê possibilidade

Uma das possibilidades para o setor defensivo é escalar dois zagueiros canhotos: Robert Renan ao lado de Lucas Freitas. Questionado sobre o tema na coletiva pós-jogo, Fernando Diniz afastou qualquer resistência à ideia e foi enfático:

— É uma possibilidade jogar com dois canhotos, não vejo problema nisso. Tem que colocar os melhores, futebol para mim não é uma coisa fechada. Eu tomo esse tipo de risco numa boa. Se acontece alguma coisa do lado do Puma, todo mundo ia falar "professor pardal", "inventor". Mas sou tranquilo porque olho para dentro e vejo o que é melhor. Não faço uma coisa pensando "se der errado, vão me matar". Se é melhor para o Vasco, vou fazer. Estou aqui para tomar risco — afirmou.

Hugo Moura em ação no jogo do Vasco contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

Diniz ainda fez elogios a Robert Renan, que entrou bem nos últimos treinos e pode ganhar sequência como titular.

— Pelos treinamentos e a desenvoltura que estava tendo, coloquei ele. E foi um acerto, porque ele entrou muito bem, tomou conta do jogo. É um jogador que às vezes fura o volante, porque não precisa passar por ele para chegar ao ataque. Consegue chegar com qualidade. É um dos melhores jogadores que faz isso no Brasil e talvez no mundo. Um zagueiro que tem qualidade de construção muito fora de série — destacou o treinador.

Vasco tem retrospecto incrível em disputa de pênaltis desde a chegada de Léo Jardim

Provável Vasco para enfrentar o Ceará

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan (Carlos Cuesta), Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Com 22 pontos, o Vasco ocupa a 15ª colocação na tabela do Brasileirão e busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A expectativa é de casa cheia em São Januário, com o torcedor cruzmaltino embalado pela boa fase na Copa do Brasil.