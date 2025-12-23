Em jogo emocionante, Vasco é derrotado pelo Cruzeiro no NBB

Em uma noite de emoção até o último segundo, o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 79 a 75 nesta terça-feira (23), em partida válida pela temporada regular do NBB. O confronto foi marcado por oscilações no placar e uma tentativa heroica de reação do time carioca no período final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

JJ foi o cestinha da partida entre Cruzeiro e Vasco pelo NBB (Foto: Reprodução)

O primeiro tempo foi um retrato do equilíbrio. O Cruzeiro começou melhor, fechando o primeiro quarto à frente (21-17), mas viu o Vasco crescer na segunda parcial. Liderados pela força de Serjão no garrafão, os visitantes dominaram o segundo quarto (23-15) e foram para o intervalo com a vantagem.

continua após a publicidade

A virada definitiva da Raposa veio no terceiro quarto. Com uma defesa sólida e transições rápidas, o Cruzeiro impôs um parcial de 23 a 10, abrindo uma vantagem que parecia confortável. No entanto, o Vasco não se deu por vencido e disparou 25 pontos no último quarto, encostando no placar e transformando o minuto final em um verdadeiro teste para cardíacos.

O grande nome da vitória celeste foi o ala JJ, cestinha da partida com 22 pontos, além de somar 4 rebotes. Pelo lado mineiro, a eficiência de Wesley Sena e a visão de jogo de Gerald Gittens (10 assistências) foram fundamentais para segurar a pressão.

continua após a publicidade

Pelo Vasco, o pivô Serjão teve uma atuação de gala, anotando um duplo-duplo com 17 pontos e 10 rebotes. Ale Vernizzi e Gustavo Basílio também contribuíram com 16 pontos cada.

Com o resultado, o Cruzeiro respira e tenta subir na classificação, ocupando a 15ª posição com um aproveitamento de 25%. Já a situação do Vasco se torna dramática: a equipe amarga a lanterna da competição (20º lugar), com apenas duas vitórias em 17 jogos disputados.