NBB

Em jogo emocionante, Vasco é derrotado pelo Cruzeiro no NBB

Com grande atuação de JJ, Raposa segura reação vascaína no último quarto

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/12/2025
22:20
O Cruzeiro derrotou o Vasco dentro de casa em partida válida pelo NBB (Foto: Reprodução)
Em uma noite de emoção até o último segundo, o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 79 a 75 nesta terça-feira (23), em partida válida pela temporada regular do NBB. O confronto foi marcado por oscilações no placar e uma tentativa heroica de reação do time carioca no período final.

JJ foi o cestinha da partida entre Cruzeiro e Vasco pelo NBB (Foto: Reprodução)
O primeiro tempo foi um retrato do equilíbrio. O Cruzeiro começou melhor, fechando o primeiro quarto à frente (21-17), mas viu o Vasco crescer na segunda parcial. Liderados pela força de Serjão no garrafão, os visitantes dominaram o segundo quarto (23-15) e foram para o intervalo com a vantagem.

A virada definitiva da Raposa veio no terceiro quarto. Com uma defesa sólida e transições rápidas, o Cruzeiro impôs um parcial de 23 a 10, abrindo uma vantagem que parecia confortável. No entanto, o Vasco não se deu por vencido e disparou 25 pontos no último quarto, encostando no placar e transformando o minuto final em um verdadeiro teste para cardíacos.

O grande nome da vitória celeste foi o ala JJ, cestinha da partida com 22 pontos, além de somar 4 rebotes. Pelo lado mineiro, a eficiência de Wesley Sena e a visão de jogo de Gerald Gittens (10 assistências) foram fundamentais para segurar a pressão.

Pelo Vasco, o pivô Serjão teve uma atuação de gala, anotando um duplo-duplo com 17 pontos e 10 rebotes. Ale Vernizzi e Gustavo Basílio também contribuíram com 16 pontos cada.

Com o resultado, o Cruzeiro respira e tenta subir na classificação, ocupando a 15ª posição com um aproveitamento de 25%. Já a situação do Vasco se torna dramática: a equipe amarga a lanterna da competição (20º lugar), com apenas duas vitórias em 17 jogos disputados.

