Alexandre Mattos é um dos dirigentes esportivos mais renomados do futebol brasileiro. Após iniciar carreira no América-MG, ele foi bicampeão brasileiro como diretor de futebol do Cruzeiro em 2013 e 2014.



No ano seguinte, Mattos foi contratado pelo Palmeiras e ficou marcado, entre outras coisas, pelo alto número de contratações – em seu primeiro ano, foram 25 reforços. Após dois títulos brasileiros (2016 e 2018), ele foi demitido do Verdão em novembro de 2019.



Após uma passagem sem brilho pelo Atlético-MG e uma breve experiência no futebol norte-americano, ele voltou ao Brasil em 2022 para ser CEO de CEO de Negócios de Futebol e Áreas Nacional e Internacional do Athletico-PR.