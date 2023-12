Paulo Bracks não é mais diretor esportivo da SAF do Vasco. Um dia após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, que confirmou a permanência do Cruz-Maltino na Série A, o executivo foi comunicado sobre o desligamento.



A decisão foi tomada pelo CEO Lúcio Barbosa, em conjunto com a 777 Partners, dona da SAF do clube. A informação foi dada inicialmente pelo ge.globo.



