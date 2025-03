Vasco tem maratona de 11 jogos em cerca de um mês

Sem jogar desde a eliminação no Campeonato Carioca, no último dia 8, o Vasco terá sequência de 11 partidas em 33 dias entre o fim de março e o início de maio. O clube tem compromissos pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil no período.

A maratona de jogos tem início contra o Santos, no próximo dia 30, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Cruz-Maltino encara Melgar, Corinthians, Puerto Cabello, Sport, Ceará, Flamengo, Lanús, Cruzeiro, ida da Copa do Brasil (adversário a definir) e Palmeiras, encerrando a sequência em dia 3 de maio.

Confira a agenda do Vasco

Vasco x Santos

Brasileirão - 1ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Melgar x Vasco

Libertadores - Fase de grupos - 1ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 2 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa (PER)

Corinthians x Vasco

Brasileirão - 2ª rodada

🗓️ Data: sábado, 5 de abril (data base)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Vasco x Puerto Cabello

Libertadores - Fase de grupos - 2ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Vasco x Sport

Brasileirão - 3ª rodada

🗓️ Data: sábado, 12 de abril (data base)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Ceará x Vasco

Brasileirão - 4ª rodada

🗓️ Data: quarta-feira, 16 de abril

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Vasco x Flamengo

Brasileirão - 5ª rodada

🗓️ Data: sábado, 19 de abril (data base)

📍 Local: a confirmar

Vasco x Lanús

Libertadores - Fase de grupos - 3ª rodada

🗓️ Data e hora: terça-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Cruzeiro x Vasco

Brasileirão - 6ª rodada

🗓️ Data: sábado, 26 de abril (data base)

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Adversário a confirmar x Vasco

Copa do Brasil - Terceira fase - Jogo de ida

🗓️ Data: quarta-feira, 30 de abril (data base)

📍 Local: a confirmar

Vasco x Palmeiras

Brasileirão - 7ª rodada

🗓️ Data: sábado, 3 de maio (data base)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

