Jornalista detona postura do Bournemouth em negociação com Rayan, do Vasco: 'Erro básico'

Em meio às negociações pelo atacante Rayan, o Bournemouth avisou ao Vasco que espera uma resposta definitiva em até dois ou três dias. Segundo informações da "ESPN", o clube inglês definiu que 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões) é o valor máximo para fechar o negócio. A postura da equipe europeia não agradou ao jornalista Fernando Campos, da Cazé TV, que questionou o ultimato feito pelos ingleses.

A oferta de 35 milhões de euros, além de bônus por metas atingidas, é um valor que se aproxima do patamar desejado pelo Vasco, que estipula cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões) para liberar o atacante. Apesar do interesse na transferência, o jogador mantém boa relação com a diretoria vascaína e não pretende forçar uma saída caso o clube entenda que o negócio não é vantajoso. Internamente, o Gigante da Colina ainda analisa a proposta.

Decidido a transformar o jovem atacante de 19 anos na segunda contratação mais cara da história do clube, o Bournemouth já deixou claro que não pretende alterar os termos da proposta, mesmo diante do desejo do Vasco de elevar os valores da negociação. Segundo Fernando Campos, não adianta a equipe inglesa se acertar com os representantes do jogador e não chegar a um acordo com o clube, que não tem nenhuma pressa para vender.

Na visão do jornalista, se o clube interessado não enviar uma proposta que agrade ao Vasco, o que não é o caso da atual, é muito difícil o negócio sair. Vale lembrar que Rayan renovou contrato com o clube até o final de 2028 e passou a receber um dos maiores salários do elenco em 2026. Veja a declaração de Fernando Campos abaixo.

Detalhes da proposta do Bournemouth

Segundo a apuração da "ESPN", a oferta inglesa está estruturada da seguinte maneira:

28 milhões de euros (R$ 174,6 milhões) em valor fixo

7 milhões de euros (R$ 43,6 milhões) em bônus por metas

Os valores variáveis estão ligados quase exclusivamente a objetivos individuais de Rayan, como número de partidas disputadas em determinadas competições.

O acordo prevê a compra de 100% dos direitos econômicos do atacante — o Vasco detém atualmente 60% — e não inclui cláusula de mais-valia em uma futura venda.

Ingleses impõe condições inusitadas ao Vasco

Outro ponto levado à mesa pelo Bournemouth é que, em caso de uma revenda de Rayan, qualquer valor pendente relacionado às metas será quitado imediatamente, prática pouco comum em negociações no futebol europeu, onde esses pagamentos costumam ser diluídos ao longo do tempo.

Apesar da pressão nos bastidores, o Vasco ainda sonha com um negócio próximo de 50 milhões de euros (R$ 312 milhões). No entanto, o Bournemouth já avisou que não aumentará a oferta e busca uma definição rápida para avançar no planejamento da temporada.

