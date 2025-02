Vasco tem grupo completo para o clássico com o Botafogo

Com todos os titulares à disposição, o Vasco faz clássico com o Botafogo neste domingo (23), a partir das 18h30 (de Brasília), de olho em uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Atual quarto colocado na tabela, o time precisa vencer o duelo em São Januário, ao mesmo tempo em que seca o Fluminense contra o Bangu, que jogam no mesmo horário no Maracanã.

➡️Confira a classificação do Campeonato Carioca

Isso porque, apesar de estar na zona de classificação, a vantagem do Vasco sobre o Fluminense está apenas nos gols marcados (12 a 10). Assim, basta ao tricolor vencer por um gol a mais para ultrapassar o cruzmaltino. Nesse caso, seria preciso torcer contra o Madureira — que joga fora de casa com o Nova Iguaçu — para o clube seguir no Estadual.

Mas, antes de qualquer conjuntura, o Vasco precisa superar o Botafogo, e para isso o técnico Fábio Carille terá todos os jogadores à disposição. A tendência é que o treinador repita o time que superou o União Rondonópolis por 3 a 1 no meio de semana, pela Copa do Brasil. Duas mudanças, porém, podem aparecer.

Uma delas é no ataque. Rayan, que estava cedido à Seleção Brasileira Sub-20, treinou entre os titulares e pode começar o jogo. Outra mudança pode acontecer no meio-campo, com o retorno de Tchê-Tchê.

Assim, o provável Vasco para encarar o Botafogo deve ter Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Zuccarello e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti.

Lucas Oliveira à disposição no Vasco para enfrentar o Botafogo

Ausente das últimas partidas por causa de uma entorse no tornozelo direito, ocorrido durante o jogo com o Sampaio Corrêa, Lucas Oliveira está totalmente recuperado e está relacionado para a partida. O defensor, contudo, deve esperar uma chance no banco.