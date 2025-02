O atacante português Nuno Moreira, de 25 anos, desembarcou na manhã deste sábado (22), para assinar contrato com o Vasco. O clube irá pagar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) parcelados ao Casa Pia para ter o jogador em definitivo. O tempo de contrato ainda não foi revelado.

No desembarque, Nuno Moreira revelou que irá usar a camisa 17 no Vasco. Trata-se da primeira vez que o atacante português irá atuar fora da Europa, e ele se demonstrou animado com o novo desafio.

— Vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um time muito grande, com ligações com Portugal também. Estou muito ansioso para começar — afirmou o atacante.

Nuno Moreira fala em rápida adaptação ao Vasco

Nuno Moreira disse também que acredita que irá se adaptar logo ao novo clube e ao País.

— Espero que seja uma boa experiência para mim. Acho que o Brasil vai ser um lugar de fácil adaptação, pela língua, pela cultura e pela comida — ponderou o novo reforço do Vasco.

Indagado sobre o que a torcida pode esperar, Nuno Moreira não quis falar de gols ou conquistas, mas prometeu muito empenho.

— O que eu posso prometer aos torcedores é dar 100% do que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho. Mas estou muito contente de estar aqui, porque o Vasco é um clube grande e essa fase da minha vida requer um clube grande.

