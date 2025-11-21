Vasco tem dois desfalques confirmados e retornos importantes para enfrentar o Bahia

O Vasco entra em campo neste domingo (23), às 16h, na Arena Fonte Nova, pressionado por uma sequência de quatro partidas sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Para o confronto decisivo contra o Bahia, o técnico Fernando Diniz terá que lidar com dois desfalques confirmados, mas contará também com três retornos importantes ao elenco.

continua após a publicidade

O primeiro desfalque é Philippe Coutinho. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio e cumprirá suspensão automática. Já o lateral-esquerdo Victor Luís está fora devido ao protocolo de concussão. O jogador levou uma pancada na cabeça durante a última partida e, por regulamento, só poderá voltar aos gramados cinco dias após o ocorrido. Além disso, o retorno do atleta depende da liberação da Comissão Médica da CBF, mediante avaliação do relatório clínico enviado pelo departamento médico vascaíno. Caso seja aprovado, Victor Luís poderá voltar a ser relacionado na partida contra o Internacional, na próxima sexta-feira (28).

Philippe Coutinho em campo pelo Vasco na partida contra o São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

➡️ Por conta da suspensão, Coutinho interrompe sua maior sequência desde o retorno ao Vasco

Por outro lado, Diniz terá reforços consideráveis. Andrés Gómez e Carlos Cuesta, que estavam à serviço da seleção colombiana, estão novamente à disposição, assim como o lateral Paulo Henrique, que cumpriu suspensão após ser expulso contra o Juventude. A presença dos três pode representar um ganho importante para o Vasco, especialmente em um momento de instabilidade.

continua após a publicidade

Depois de embalar quatro vitórias seguidas no mês de outubro e sonhar com vaga na Libertadores, o Gigante da Colina vive um momento de queda na tabela. A equipe agora está mais próxima da zona de rebaixamento — apenas seis pontos — do que do Bahia, que hoje ocupa a última vaga da zona de classificação para a competição continental, com 11 pontos de distância.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O duelo contra o Bahia, portanto, ganha contornos decisivos para o Vasco, que busca reencontrar o caminho das vitórias, ganhar fôlego na tabela e afastar a ameaça da parte inferior da classificação.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.