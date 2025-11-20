Após quatro vitórias seguidas, Vasco entra em fase crítica e chega à quarta derrota consecutiva
Gigante da Colina enfrenta o Bahia no domingo (23) em busca de voltar a pontuar
O Vasco vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Pouco menos de um mês depois de embalar quatro vitórias consecutivas — contra Vitória, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Fluminense — a equipe cruzmaltina agora enfrenta o cenário oposto: quatro derrotas seguidas que voltam a acender o sinal de alerta em São Januário.
A sequência negativa começou diante do São Paulo, partida em que o time até apresentou bom futebol, mas pecou nas na hora de marcar os gols. Depois, vieram atuações muito abaixo do esperado contra Botafogo, Juventude e Grêmio, resultados que agravaram a situação vascaína na tabela. Nos últimos quatro jogos o Vasco sofreu 10 gols e marcou apenas um.
Com a série de tropeços, o Vasco caiu para a 12ª colocação, estacionado nos 42 pontos. O time agora está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação à Libertadores: são apenas seis pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z4, e 11 pontos de distância para o Bahia, que hoje ocupa a última vaga destinada ao torneio continental.
Diante desse cenário, o clube vê na Copa do Brasil sua principal esperança de garantir um retorno à Libertadores, já que o caminho pelo Brasileiro ficou mais difícil com a queda de rendimento nas últimas rodadas.
A equipe comandada por Fernando Diniz tenta reencontrar o caminho das vitórias neste domingo (23), às 16h (de Brasília), quando visita justamente o Bahia, na Arena Fonte Nova. O jogo é considerado crucial para estancar a série negativa e recuperar a confiança nas rodadas finais.
