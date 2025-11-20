Diniz explica derrota e admite uma das piores atuações recentes do Vasco

O Vasco voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (19). A equipe de Fernando Diniz foi superada pelo Grêmio por 2 a 0, na Arena. Com o resultado, o Cruzmaltino estacionou nos 42 pontos e caiu para a 12ª colocação.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva após o jogo, Diniz apontou as razões para mais um desempenho abaixo do esperado. Segundo o treinador, o time falhou em praticamente todos os aspectos trabalhados ao longo da semana.

- A gente trabalhou saída de bola, construção de linha média, trabalhou com defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Hoje a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje. Perdemos muita segunda bola e isso determinou o resultado do jogo - disse o treinador.

continua após a publicidade

Atuação abaixo do Vasco

O técnico avaliou que o Vasco teve uma de suas piores atuações recentes, principalmente no primeiro tempo, quando foi amplamente dominado pelo Grêmio.

- Erramos muito tecnicamente. Chegamos poucas vezes e não conseguimos entrar com clareza no último terço. Jogamos errado e mal, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, voltamos mais equilibrados, mas tomamos o gol em uma bola que estava no nosso pé - afirmou Diniz.

continua após a publicidade

Partida do Rayan

Diniz também explicou a escolha por recolocar Vegetti entre os titulares e deslocar o jovem Rayan para o lado do campo. Ele negou que a mudança tenha prejudicado o rendimento ofensivo do jovem atacante do Vasco.

- A melhor jogada do Rayan foi quando ele jogou de ponta, não de centrovavante. O espaço que tinha para ele jogar, hoje, melhor seria pelo lado, mesmo se ele estivesse como centroavante. A gente não conseguiu jogar por esse corredor central. Não acho que se ele tivesse jogado por dentro ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. Ele não ficou de assistente de lateral. Ele pouco voltou até a última linha. O lance que ele se complicou, não foi o Marlon que fez o gol. Teve nada a ver com o Rayan. A gente perdeu uma bola que estava no nosso pé e sofreu um contra-ataque. Não era o Rayan que ia marcar o ponta. Eu nem trouxe o Rayan para acompanhar o Marlon, ele vinha até o meio fechava, e se ele roubasse a bola era uma condição de contra-ataque. Mas isso, obviamente, não impede de ele jogar como centroavante, muito pelo contrário. Quando ele jogou, perguntaram se ele rende melhor do lado. Existe um certo condicionamento pela derrota. Mas não acho que, se ele tivesse jogado mais por dentro, teria mudado muito o cenário - opinou Diniz.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Ineficiência em parar o Grêmio

Um ponto que incomodou Diniz foi a quantidade de erros de passe no setor de criação, que abriu espaço para aquilo que o Grêmio faz de melhor: transições rápidas.

- No primeiro tempo, estávamos jogando um jogo mais de aproximação. Não acho que foi pela faixa central do campo. Errávamos a jogada no meio do caminho e ficou um jogo de transição que não é favorável ao Vasco. O Grêmio acho que hoje é o time que mais faz jogo de transição. Queríamos evitar as transições do Grêmio, mas erramos muitos passes e perdermos muito a segunda bola.

Fernando Diniz durante partida contra o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Vasco focado na Copa do Brasil?

Com o momento ruim, o treinador garantiu que o foco total está no Brasileiro e descarta pensar na Copa do Brasil por ora.

- Não impacta nada porque a gente não está pensando na Copa do Brasil. A gente tem que pensar em descansar o time, recuperar e pensar só no Bahia. Quando perde sequencialmente, de fato, pode existir um abalo de confiança. Mas é algo que a gente tem que retomar. Olhar para dentro, corrigir nossos erros, se juntar mais e procurar subir como já aconteceu em outros momentos de baixa na competição.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.