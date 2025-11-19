Vasco tem desfalques importantes para enfrentar o Grêmio; veja escalação
Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Paulo Henrique são ausências nesta quarta-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Fernando Diniz definiu os onze titulares do Vasco para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o treinador não poderá contar com três peças titulares: Andrés Gómez e Carlos Cuesta, que retornaram da Seleção Colombiana mas permaneceram no banco na vitória sobre a Austrália na terça-feira (18), além de Paulo Henrique, suspenso e também convocado pela Seleção na Data Fifa.
Alvo do Barcelona, Rayan tem multa de 40 milhões de euros e negocia renovação com Vasco
Vasco
Após finais com equipes Sub-17 e 20, Diego Minete é relacionado para partida do Vasco
Vasco
Torcedores reagem a interesse do Barcelona em Rayan, do Vasco: ‘Melhor opção’
Fora de Campo
➡️ Vasco nunca venceu o Grêmio na Arena; última vitória fora de casa foi há quase 20 anos
Para substituir Cuesta na zaga, Diniz decidiu recuar o volante Hugo Moura, que formará dupla com Robert Renan. Hugo já desempenhou a função sob o comando do treinador — a última vez foi diante do Vitória, no início de outubro. No ataque, Pablo Vegetti entra na vaga de Andrés Gómez, e com isso Rayan, que vinha atuando centralizado, será deslocado para a ponta, enquanto o argentino assume a posição de centroavante.
Na lateral direita, Puma Rodríguez — que esteve com a seleção uruguaia, mas conseguiu voltar a tempo — fica com a vaga de Paulo Henrique, completando as mudanças na equipe titular.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz)
🟨Pendurados: Cuesta, Coutinho, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X VASCO
34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias