Vasco tem desfalques importantes para enfrentar o Grêmio; veja escalação

O técnico Fernando Diniz definiu os onze titulares do Vasco para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o treinador não poderá contar com três peças titulares: Andrés Gómez e Carlos Cuesta, que retornaram da Seleção Colombiana mas permaneceram no banco na vitória sobre a Austrália na terça-feira (18), além de Paulo Henrique, suspenso e também convocado pela Seleção na Data Fifa.

Para substituir Cuesta na zaga, Diniz decidiu recuar o volante Hugo Moura, que formará dupla com Robert Renan. Hugo já desempenhou a função sob o comando do treinador — a última vez foi diante do Vitória, no início de outubro. No ataque, Pablo Vegetti entra na vaga de Andrés Gómez, e com isso Rayan, que vinha atuando centralizado, será deslocado para a ponta, enquanto o argentino assume a posição de centroavante.

Na lateral direita, Puma Rodríguez — que esteve com a seleção uruguaia, mas conseguiu voltar a tempo — fica com a vaga de Paulo Henrique, completando as mudanças na equipe titular.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz)

🟨Pendurados: Cuesta, Coutinho, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.

Hugo Moura comemora classificação do Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VASCO

34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio;

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

