Depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a ligar o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento. O time estacionou nos 30 pontos, caiu para a 18ª posição e agora precisa vencer desesperadamente para seguir com chances de permanecer na Série A. No domingo (29), o Cruz-Maltino tem um confronto direto com o Goiás, fora de casa, jogo que tem status de decisão.