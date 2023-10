CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> !Dormiu, levou! Paulinho perdeu a bola na lateral do campo e deu a chance para o internacional abrir o placar com Maurício, em linda assistência de Alan Patrick.

> Não valeu. Após o gol, o Vasco sofreu um verdadeiro apagão e chegou a levar o segundo gol, mas Enner Valencia estava impedido.

> !Agora valeu! Enner Valencia

> Fogo no jogo. Alex Teixeira marcou de cabeça, após passe de Erick Marcus, dando esperança ao torcedor do Vasco.

> Como perdeu? No abafa, a bola acabou sobrando para Vegetti, mas o atacante demorou para chutar e foi travado, cara a cara com o goleiro Rochet.