Jogador do Corinthians faz forte provocação a torcida do Vasco: 'Quero ver'
O Timão sagrou-se campeão da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Raniele, jogador do Corinthians, fez uma declaração sobre crianças torcedoras do Vasco que choravam após a final da Copa do Brasil. O comentário foi realizado durante sua participação no podcast Podpah na segunda-feira (22), um dia depois da conquista do título pelo time paulista no Maracanã.
Ex-Vasco aponta erros graves na derrota para Corinthians: ‘Nunca pode’
Fora de Campo
Bicampeão pelo São Paulo, Ilsinho será embaixador do Tricolor no Paulistão
São Paulo
João Fonseca foi personalidade mais pesquisada pelo brasileiro em 2025
Fora de Campo
O volante brincou: "Crianças, eu quero ver vocês nadando num rio de lágrimas. Chorem!". A declaração rapidamente viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais.
O podcast contou também com a presença de outros jogadores do time paulista: o goleiro Hugo Souza e os laterais Matheuzinho e Bidu participaram da mesma entrevista.
O comentário de Raniele gerou diferentes reações entre usuários das plataformas digitais. Alguns internautas questionaram a adequação da fala por ser direcionada a crianças em momento de frustração esportiva, enquanto outros defenderam que provocações integram o ambiente de rivalidade do futebol.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Corinthians vence o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil
Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21) e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título. Nuno Moreira descontou.
Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro. O jogo inicialmente está marcado para 24 de janeiro, mas pode mudar de data. O local também não está definido.
- Matéria
- Mais Notícias