Raniele, jogador do Corinthians, fez uma declaração sobre crianças torcedoras do Vasco que choravam após a final da Copa do Brasil. O comentário foi realizado durante sua participação no podcast Podpah na segunda-feira (22), um dia depois da conquista do título pelo time paulista no Maracanã.

O volante brincou: "Crianças, eu quero ver vocês nadando num rio de lágrimas. Chorem!". A declaração rapidamente viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais.

O podcast contou também com a presença de outros jogadores do time paulista: o goleiro Hugo Souza e os laterais Matheuzinho e Bidu participaram da mesma entrevista.

O comentário de Raniele gerou diferentes reações entre usuários das plataformas digitais. Alguns internautas questionaram a adequação da fala por ser direcionada a crianças em momento de frustração esportiva, enquanto outros defenderam que provocações integram o ambiente de rivalidade do futebol.

Corinthians vence o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil

Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21) e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título. Nuno Moreira descontou.

Corinthians vence Vasco por 2 a 1 e conquista Copa do Brasil 2025 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro. O jogo inicialmente está marcado para 24 de janeiro, mas pode mudar de data. O local também não está definido.