João Victor, o primeiro reforço do Vasco para 2024, desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) por volta das 16h30. O zagueiro demorou para chegar ao saguão principal do Aeroporto do Galeão, tendo em vista que uma de suas malas foi extraviada. Logo nas primeiras palavras, o jogador ignorou o peso de ser a segunda contratação mais cara da história do clube.