Vasco sai no lucro contra o Nova Iguaçu e arranca empate no primeiro jogo da semifinal do Carioca

Vasco saiu no lucro contra o Nova Iguaçu (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 10/03/2024 - 20:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Xandinho e Lucas Piton foram os autores dos gols na noite deste domingo (10), no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com o resultado, o panorama se mantém inalterado para o segundo jogo da semifinal. O Vasco precisa vencer para se classificar, enquanto o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O resultado não refletiu o que foi o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Isso porque a Laranja da Baixada amassou o Cruz-Maltino durante os 90 minutos. O time de São Januário poderia ter sido goleado e saiu no lucro.

Xandinho abriu o placar no início do segundo tempo, enquanto Piton empatou.

Lucas Piton salvou o Vasco mais uma vez (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Vasco só volta a entrar em campo para enfrentar o Nova Iguaçu no domingo (17), às 16h, em local a ser definido. Já a Laranja da Baixada vai encarar o Internacional na quarta-feira (13), às 20h, no Mané Garrincha, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.