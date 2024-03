Como mandante, Vasco tem 100% de aproveitamento em jogos contra o Nova Iguaçu

Arte: Resenha de Apostas







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro duelo da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu acontece neste domingo (10), no Maracanã. Com mando do Vasco, a bola rola às 18h30 e os torcedores Cruz-maltinos têm motivos para ficarem confiantes. O Gigante da Colina tem 100% de aproveitamento jogando em casa contra o Nova.

Quatro jogos, quatro vitórias

Ao longo da história, as equipes jogaram quatro partidas sob mando do Vasco da Gama, com 100% de aproveitamento para o Vasco. Da última vez, o resultado foi uma vitória por 3 a 2. Confira!

Vasco 3 x 2 Nova Iguaçu - Carioca de 2022

Vasco 4 x 2 Nova Iguaçu - Carioca de 2018

Vasco 5 x 1 Nova Iguaçu - Carioca de 2015

Vasco 2 x 0 Nova Iguaçu - Carioca de 2007

Apenas uma derrota em 2024

Jogando nesta temporada, Vasco e Nova Iguaçu fizeram um jogo polemico, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Na partida, marcada por erros de arbitragem, Bill e Carlinhos marcaram os gols da vitória do Nova por 2 a 0. A equipe foi a sensação da primeira fase do Cariocão, avançando em segundo.

Estatísticas de Vasco e Nova Iguaçu

O duelo entre Vasco e Nova Iguaçu aconteceu em apenas 13 oportunidades. O Cruz-Maltino tem números favoráveis contra este adversário, já que venceu oito jogos, perdeu três e empatou dois. Todos os confrontos foram válidos pelo Campeonato Carioca. Na última vez que os rivais se enfrentaram, no Estadual deste ano, o Nova Iguaçu venceu por 2 a 0.

Nesta edição do Carioca, o Gigante terminou as primeiras 11 rodadas em terceiro lugar com 22 pontos, sendo seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, enquanto Nova Iguaçu foi o vice-líder do Estadual, com 24. O time venceu sete partidas, empatou três e também só perdeu uma.

Além disso, enquanto o Cruz-Maltino balançou as redes 20 vezes e sofreu 10 gols, o Nova Iguaçi marcou 18 e teve sua rede vazada 13 vezes.

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca - Semifinal (ida)

Data e horário: domingo, 10 de março de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: SBT, Premiere e Cazé TV

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco da Gama (Técnico: Ramón Diaz)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet, Adson e Vegetti. Treinador: .

Nova Iguaçu (Técnico: Carlos Vitor)

Caio Borges, Gabriel Pinheiro, Maicon, Yan e Sergio Raphael; Ronald, Xandinho, Albert e Bill; Alegria e Carlinhos

