Time de Ramón Díaz sofreu para avançar na Copa do Brasil (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Kevin Fernandes e Thayuan Leiras • Publicada em 09/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco recebe o Nova Iguaçu no Maracanã, em duelo válido pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, no domingo (10). O Gigante da Colina chega com a moral em alta após a classificação à terceira fase da Copa do Brasil e irá contar um grande apoio da massa vascaína que vai lotar o Maracanã, mas ao mesmo tempo ligou alerta para não repetir erros do confronto contra o Água Santa.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No jogo de quinta-feira (7), contra a equipe de Diadema, o Vasco fazia uma de suas melhores atuações em 2024. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o clube de São Januário dominava as ações e parecia que teria uma noite tranquila.

Porém, o que aconteceu foi um roteiro digno de cinema, com direito à virada do adversário, empate no apagar das luzes e classificação heróica nos pênaltis.

A frustração que tomou conta da torcida no momento do gol de Luan Dias se transformou em alívio com a classificação. Apesar disso, o susto acendeu um alerta na torcida vascaína, que espera uma postura diferente diante do Nova Iguaçu. O “Carrossel da Baixada” foi a única equipe a conseguir derrotar o Gigante da Colina neste ano, em jogo que ficou marcado por polêmicas de arbitragem.

O Nova Iguaçu foi a grande surpresa do Carioca, dificultando para os grandes. Além da vitória sobre o Vasco, a equipe conseguiu empates diante de Flamengo e Botafogo.

Para o jogo deste domingo, Ramón Díaz e seu auxiliar (e filho), Emiliano, têm a missão de colocar um Vasco em campo que jogue com tranquilidade após o susto.

Vasco se classificou com sustos na Copa do Brasil e enfrentará o Nova Iguaçu (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)