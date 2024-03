Maracanã durante o confronto entre Vasco x Nova Iguaçu pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. (Foto: Gabriel Gaudencio/ Lance!)







Escrito por Mauricio Luz e Matheus Guimarães , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 14/03/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Fim da novela! Depois da 'guerra de notas oficiais', Nova Iguaçu consegue liberação para mandar segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco, no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) oficializou, por fim, na tarde desta quinta-feira (14), o palco da partida de domingo.

Ao confirmar jogo de volta das semifinais para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o futebol carioca se viu mais uma vez envolvido em polêmicas envolvendo o estádio. De acordo com a nota divulgada pelo Nova Iguaçu nas redes sociais, o clube solicitou ao Consórcio Fla-Flu na segunda-feira (11) para mandar o jogo no Maracanã. Porém, até a tarde desta quarta-feira não tinha recebido resposta da dupla, e foi orientado a pensar em um 'plano B'.

Com a repercussão, o govenardor do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, postou um video divulgado nas redes sociais, dizendo que o estádio está sempre aberto para o Nova Iguaçu e Vasco mandarem seus jogos. O que gerou uma reviravolta nos bastidores do Laranjão.

– Não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do Governo do Estado. Queria garantir para o torcedor vascaíno e do Nova Iguaçu que o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem, podem fazer. O Maracanã está à disposição de qualquer jogo. - afirmou o mandatário.

Vasco e Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Diante desse imbróglio, os clubes não iniciaram as vendas de ingressos para o jogo de volta da semifinal. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1, e o Carrossel da Baixada tem a vantagem de uma nova igualdade no placar em busca da final.

Nova Iguaçu e Vasco voltam a se enfrentar no domingo (17), às 16h (Brasília), no Maracanã, em jogo que valerá a classificação para a final do Campeonato Carioca.