Quais os clubes que mais investiram em reforços na América do Sul em 2023? Veja top 10

O clube de Salvador recebeu uma injeção de recursos depois de ter sua SAF adquirida pelo Grupo City, encabeçado pelo poderoso Manchester City, da Inglaterra. As principais aquisições que o Bahia fez no intervalo analisado pela Fifa, de 15 no total, foram as chegadas do lateral-direito Gilberto, do lateral-esquerdo Chávez e do atacante Ademir.