Vasco encara um Nova Iguaçu desgastado e em baixa após eliminação da Copa do Brasil

Elenco do Vasco se reúne em dia de treino focado no duelo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com uma semana cheia de treinos, o Vasco se prepara para o confronto contra o Nova Iguaçu, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Uma situação diferente do seu adversário no fim de semana.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Carrossel da Baixada e grande surpresa do estadual do Rio de Janeiro em 2024 entrou em campo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (13). Além da eliminação no torneio, a equipe de Carlos Vitor também sofre com o desgaste de viagem e da partida.

Apesar das especulações sobre um possível time alternativo diante do Colorado, o Nova Iguaçu começou o duelo com oito atletas que foram titulares no jogo de ida contra o Vasco. Apenas Carlinhos, Albert e Xandinho, que foi o autor do gol contra o Cruz-Maltino, não atuaram no Mané Garrincha.

O Vasco tem a necessidade de vencer o jogo, uma vez que o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate por conta da melhor campanha na Taça Guanabara. E a equipe de Ramón Díaz precisa tirar proveito do desgaste físico do adversário, mas também pelo baque emocional da queda na Copa do Brasil.

O clube da Baixada Fluminense se encontra em uma situação semelhante a que o Cruz-Maltino se viu no último final de semana. O Gigante da Colina havia feito um jogo contra o Água Santa, pela competição nacional, e se classificou após um imenso estresse.

Ramón Díaz garantiu Vasco na final do Campeonato Carioca (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Após o jogo ruim contra o Nova Iguaçu, Ramón Díaz deu uma bronca no elenco, uma vez que não aprovou o que aconteceu no Maracanã. No entanto, o argentino fez questão de exaltar seus jogadores publicamente na coletiva e demonstrou muita confiança na classificação.

- Estou muito orgulhoso da equipe e os torcedores também têm que estar orgulhosos. Por uma razão muito simples e fácil que vou explicar. Primeiro que jogamos há três dias uma partida importante onde necessitamos da classificação. Passamos, com sofrimento, com muita pressão. Mas também tem que entender que a equipe hoje poderia ter ganho por dois ou três, mas também perdido. O Nova Iguaçu teve a semana de descanso, o que vai ser a nossa situação agora, já que eles vão jogar contra o Internacional e nós vamos preparar tudo para o domingo. O Vasco vai chegar à final - disse o treinador do Vasco ao final do jogo do Cariocão.

Mais importante do que o discurso é uma mudança na prática de postura em relação aos últimos jogos realizados. O Cruz-Maltino foi mal diante do Água Santa e do Nova Iguaçu, que chegou a sua segunda derrota na temporada na eliminação para o Internacional, o que prova que é um time difícil de bater.

Em uma semana leve, com direito a convocação de Léo Jardim para a Seleção Brasileira, o Vasco busca fazer o que fez na reta final do último Brasileirão. E levar um pouco de alegria ao torcedor que está sedento pelas glórias conquistadas outrora.