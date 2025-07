O Montevideo Wanderers, do Uruguai, fará um amistoso contra o Vasco válido pela Vitória Cup. O jogo vai servir de preparação para o Cruz-Maltino, visando a sequência da temporada após a Copa do Mundo de Clubes. Mas como jogam os uruguaios? Quais os principais destaques? Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔥 As mais lidas:

➡️ Phillipe Coutinho rescinde com Aston Villa e é o novo camisa 10 cruz-maltino

➡️ Primeiro reforço para a sequência da temporada

➡️ Clube demite diretor de marketing após post polêmico em rede social

O desempenho do Montevideo Wanderers na temporada é abaixo do esperado. O adversário do Vasco correu risco de rebaixamento, mas deu a volta por cima. O ano da equipe uruguaia contou com a passagem de três técnicos: Antonio Pacheco, Juan Martínez e Alejandro Apud.

continua após a publicidade

Alejandro Apud foi um dos responsáveis para a virada de chave do Montevideo Wanderes na temporada. Em sete jogos, os uruguaios sofreram apenas uma derrota e emplacaram uma boa sequência pontuando.

O Lance! entrou em contato com o jornalista uruguaio Enrique Arrilaga, que comentou o momento do Montevideo Wanderers na temporada.

- A equipe demonstrou uma evolução evidente, conquistando vitórias importantes e aprimorando seu desempenho, especialmente na defesa, que era um ponto fraco. Ofensivamente, também houve progresso - disse Enrique Arrilaga. E complementou:

continua após a publicidade

- Esses resultados, embora irregulares, foram cruciais para somar pontos na tabela anual, que define as classificações para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

➡️ Vasco x Montevideo Wanderers: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Montevideo Wanderers costuma jogar no esquema 5-3-2 (Foto: Divulgação/Montevideo Wanderers)

Como joga o Montevideo Wanderers, adversário do Vasco?

O Montevideo Wanderers costuma jogar no 5-3-2. A solidez defensiva é a principal característica da equipe uruguaia, que tem como destaques os volantes Francisco Cerro e Pablo Lima, além dos atacantes Nicolás Ferreira e Joaquín Ceballos. Confira as análises dos jornalistas uruguaios Enrique Arrilaga e Juan Pablo Romero.

Dentre os destaques individuais, no ataque, Ferreira é um dos jogadores mais importantes. No meio-campo, o volante argentino Francisco Cerro também se destaca. Na frente, Joaquín Ceballos é um atacante eficiente, que se movimenta por todo o setor ofensivo, representando um desafio para as defesas adversárias. afirmou Enrique Arrilaga

Dentre os destaques da equipe, pode-se o atacante Nicolás Ferreira, extremo habilidoso e veloz, e o volante Pablo Lima, com experiência no futebol colombiano, que tem sido peça chave no esquema tático do Wanderers. analisou Juan Pablo Romero

A bola rola para Vasco e Montevideo Wanderers às 17h deste sábado (5) (Foto: Divulgação/Montevideo Wanderers)

Vasco e Montevideo Wanderers se enfrentam às 17h deste sábado (5), na Arena das Dunas, em Natal. O amistoso internacional é válido pela Vitória Cup.