O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou Felipe como técnico interino nas três rodadas que restam para o final do Campeonato Brasileiro. O ídolo do clube atuava como diretor técnico desde junho deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Pedrinho rebate Ramón Díaz: ‘Se ressurgiu no futebol, foi graças à torcida no Vasco’

- Pensamos bem e vamos colocar o Felipe como treinador interino. Ele vai cumprir os três jogos restantes. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, tem todas as licenças da CBF, está no dia a dia do treinamento, conhece todos os atletas, características, personalidade… Para uma reta final seria um risco trazer um treinador novo, sendo que a gente precisa de representatividade para alcançar nossos objetivos - anunciou o presidente do Vasco, acrescentando:

- O Felipe é meu amigo, é muito além, é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Tem a segurança, porque é alguém de confiança e capacitado. Para ficar claro, Felipe é o treinador interino para esses três jogos até o término do campeonato. Paralelo a isso, juntamente com o Felipe, vamos atrás de um treinador que caiba no nosso orçamento. E que a gente consiga ter um ano positivo. O que é fato é que ele só vai ficar os três jogos. Depois a gente vai avaliar isso, porque não podemos tirar o foco desses jogos. O próximo passo a gente vê.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Paiva em dez atos: relembre a passagem do ex-técnico no Vasco

A tendência é que Felipe assuma uma função fixa na comissão técnica do Vasco em 2025 ou treine alguma equipe na base. A diretoria segue atrás de um nome para comandar o Cruz-Maltino.

- É evidente que muitos treinadores surgem, muitos nomes. São nomes que estão livres, outros que estão trabalhando. Alguns começamos a estudar ontem, outros não fazem parte do nosso planejamento. Agora é um desgaste, porque temos que encaixar o que pensamos de futebol e o que cabe dentro do orçamento. Que possamos ter uma temporada boa. Pegando o cenário todo, foi um time que encontramos com muita dificuldade no início, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, esperando a definição ainda do que pode acontecer no Brasileiro em termos de classificação - disse o presidente do Vasco, finalizando:

continua após a publicidade

- Difícil encontrar dentro do que penso de futebol, o que a gente tem no mercado e o que cabe dentro do orçamento. Não sei se vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar e que caiba dentro do orçamento. A gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo do que a gente pensa.