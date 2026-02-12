Atitude de Fernando Diniz após derrota do Vasco viraliza: 'Doideira'

O Vasco perdeu para o Bahia por 1 a 0, na última quarta-feira (11), em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, uma resposta do técnico Fernando Diniz, durante a coletiva de imprensa, viralizou nas redes sociais.

Na ocasião, o treinador foi questionado sobre a pressão de ter perdido 21 jogos dos 52, que disputou sob o comando do Cruzmaltino. Ao responder à pergunta, Fernando Diniz deixou claro o incomodo com a abordagem do tema.

— Para trazer números e colocar mais pressão, você (repórter) traz, não é a primeira vez isso acontece. Mas assim, estou aqui para ser pressionado mesmo. Vou sustentar e pelo rendimento, não eram para ser esses números. Acredito que isso vai mudar. Você (repórter) está ganhando hoje. Comemora. O jogo vai virar — disse o treinador.

O posicionamento do treinador diante do questionamento viralizou nas redes sociais. Torcedores não gostaram da postura e defenderam o profissional da imprensa, além de criticar o técnico Fernando Diniz. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vasco x Bahia?

Texto por: Pedro Cobalea

Na primeira etapa, o jogo foi equilibrado até o gol do Bahia, com as equipes alternando o controle das ações. Em determinados momentos, o Vasco adiantava a marcação e pressionava a saída de bola; em outros, era o Bahia quem conseguia impor seu ritmo.

A melhor oportunidade vascaína surgiu ainda com o placar zerado. Thiago Mendes encontrou um excelente passe para Brenner, que arrancou em velocidade e foi derrubado por Kanu, próximo à área. Na cobrança da falta, Philippe Coutinho bateu firme, no canto, e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote, Brenner finalizou mal e desperdiçou a chance de abrir o marcador.

Aos 21 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio na direção da entrada da área. A defesa do Vasco estava concentrada dentro da pequena área, e Luciano Juba apareceu livre para finalizar no canto de Léo Jardim, colocando o Bahia em vantagem.

Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse e controle territorial, mas esbarrou na falta de agressividade no último terço do campo e na baixa eficiência nas conclusões. O Bahia, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, buscando explorar os contra-ataques.

O panorama da etapa final foi semelhante ao período posterior ao gol baiano. O Vasco manteve a iniciativa ofensiva, porém com pouca criatividade. As jogadas passavam, em sua maioria, por Andrés Gómez, um dos destaques da equipe. Do outro lado, o Bahia seguia perigoso nas transições rápidas, especialmente com Luciano Juba, que teve boa chance de ampliar no meio do segundo tempo.

A torcida pediu a entrada do centroavante Claudio Spinelli, e Fernando Diniz atendeu, mas o atacante argentino teve poucas oportunidades claras. Ao ser substituído, Philippe Coutinho foi vaiado. O camisa 10 teve atuação discreta na segunda etapa.

Assim como no fim do primeiro tempo, o apito final veio acompanhado de cobranças da torcida cruz-maltina, direcionadas principalmente ao técnico Fernando Diniz, refletindo a insatisfação com o desempenho da equipe.