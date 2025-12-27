Adriano Imperador vê semelhanças e se rende ao talento de Rayan, do Vasco

A força física, a arrancada e a finalização potente de perna esquerda de Rayan, promessa do Vasco, frequentemente geram comparações com um dos grandes atacantes da história recente do futebol brasileiro: Adriano Imperador. Neste sábado (27), durante a zona mista do Jogo das Estrelas no Maracanã, o próprio Didico aprovou a comparação e, com sua humildade característica, "abençoou" o jovem "rival".

Questionado pelo SporTV sobre as semelhanças no estilo de jogo, especialmente o porte físico e a explosão, Adriano respondeu. O ídolo do Flamengo e da Inter de Milão reconheceu que vê muito de si no futebol do garoto vascaíno.

— Tem várias características minhas, com certeza. É um jogador que tá bem, fazendo boas atuações, tá representando tão bem. Então acho que tem tudo para dar certo — analisou o Imperador.

Mais do que apenas reconhecer o talento, Adriano foi além. Demonstrando carinho pela nova geração, ele projetou um futuro brilhante para Rayan, torcendo para que o atacante supere seus próprios feitos nos gramados.

— Eu espero que ele possa fazer melhor do que eu. Eu tô torcendo, porque é sempre bom ver jogadores assim atuando. Acho que é muito importante o nosso carinho, o nosso respeito também por ele — finalizou Adriano.

A comparação entre os dois ganhou força na reta final da temporada, quando Rayan assumiu protagonismo no ataque do Vasco. Receber o aval do próprio Imperador é um combustível extra para a joia de 19 anos.

Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

