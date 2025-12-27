Possível reforço do Vasco vira assunto na web: 'Acerto e tanto'

O Vasco abriu conversas para contratar o centroavante Brenner, primeira tentativa para reforçar seu setor ofensivo. Atualmente no FC Cincinnati, dos Estados Unidos, o jogador pertence à Udinese, da Itália. A negociação foi vista com bons olhos por internautas, que comentaram o impacto de uma possível chegada do atacante ao Cruz-Maltino.

Vasco sonda atacante Brenner

Aos 25 anos, Brenner é visto internamente como um nome que se encaixa no perfil buscado pela comissão técnica do Vasco. O atacante tem aprovação da diretoria e atende a um pedido do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou em duas passagens anteriores: no São Paulo e no Fluminense. A relação próxima entre treinador e atleta pesa positivamente nas negociações.

Em novembro deste ano, durante uma entrevista à TNT Sports, Brenner fez questão de destacar a importância de Fernando Diniz em sua carreira e revelou a admiração pelo trabalho do treinador, hoje no comando do Vasco.

— Ele salvou minha vida no futebol. Tenho uma gratidão enorme por ele. Eu acompanho todos os jogos do São Paulo, mas sou um grande fã dele. Gosto de assistir aos jogos do Vasco porque encontro prazer, encontro futebol, encontro os jogadores querendo jogar e querendo ter a posse de bola — afirmou o atacante.

Brenner pode reforçar o Vasco em 2026 (Foto: Divulgação/FC Cincinnati)

Na atual temporada pelo FC Cincinnati, Brenner soma 21 partidas, com oito gols marcados e três assistências, números que chamam a atenção do Vasco em meio à busca por maior poder de finalização.