Vasco renova contrato de joia da base até 2028

Nesta quinta-feira (9), o meio-campista Lukas Zuccarello, de 18 anos, renovou seu contrato com o Vasco até o fim de 2028. Jogador chegou ao clube em 2022, com 15 anos, e atuou pela equipe Sub-17 em 2023 e no Sub-20 em 2024.

Desempenho de Zuccarello

Zuccarello completou 18 anos no dia 2 de dezembro. O jogador marcou sete gols e deu 10 assistências em 2024. Durante a sua passagem pelo Vasco, o meia conquistou a Copa Rio, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Recopa Carioca, todos de forma invicta.

O jogador chegou a ser relacionado para jogos da equipe profissional durante a disputa do Carioca, mas ainda não estreou. Zuccarello comentou sobre o sentimento de renovar com o Vasco e a expectativa para 2025.

- É uma honra enorme renovar com o Vasco. Desde que cheguei, em 2022, senti algo diferente, aqui é como se fosse a minha casa. Fico feliz pelo caminho que estou trilhando aqui e espero realizar muitos sonhos vestindo essa camisa. Claro que sonho em jogar pelo profissional, mas no momento meu único foco é na disputa da Copinha - disse.

Rodrigo Dias, Gerente Geral da Base, reforçou a importância de renovar com mais um jogador de destaque da base do Gigante da Colina.

- É muito importante manter o Zuccarello aqui no Vasco ao celebrarmos esta renovação. É um jogador que conheço desde os 13 anos, quando era do Sport, e pude participar ativamente na sua vinda para o Vasco na minha primeira passagem pelo clube. Lukas tem muita qualidade, um potencial incrível e uma família extremamente presente. Nosso trabalho é continuar a formação dele para que em breve possa servir à equipe principal - ressaltou, Rodrigo.

Lukas Zuccarello é o oitavo destaque do Sub-20 a renovar o contrato no último ano. Além dele, o goleiro Phillipe Gabriel, o lateral Leandrinho, o zagueiro Luiz Gustavo, os meias JP, Estrella e Lucas Eduardo, além do atacante GB prolongaram seus vínculos com o cruzmaltino.

Zuccarello é uma das promessas da base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

