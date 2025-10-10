Vasco renova contrato de duas promessas da base

O Vasco da Gama segue investindo na valorização dos talentos formados em sua base. Nesta semana, o clube anunciou a renovação contratual de dois jovens que vêm se destacando nas categorias inferiores: o lateral-esquerdo Riquelme Avellar, que assinou até julho de 2028, e o meio-campista Ramon Rique, com vínculo estendido até setembro de 2029. Atualmente, os dois defendem a equipe Sub-20 do Cruzmaltino.

Riquelme Avellar

Riquelme Avellar chegou ao Vasco em 2018, aos 11 anos, e desde então trilha uma trajetória sólida nas categorias de base. Com destaque para sua versatilidade, o jogador atua com qualidade tanto no ataque quanto na defesa, exercendo funções desde a ponta até a lateral-esquerda.

Em 2024, Avellar se consolidou como titular do time Sub-20 e teve participação fundamental nas conquistas da Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca Sub-20 e Recopa Sub-20. A temporada também marcou sua estreia na equipe profissional, durante o Campeonato Carioca, além de sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O lateral comemorou a renovação e reforçou sua gratidão ao clube.

- Renovar com o Vasco é uma conquista muito importante para mim. Desde que cheguei, o clube me deu muitas oportunidades de aprender e me desenvolver. Todo esse aprendizado contribuiu muito para minha evolução dentro de campo. Continuar vestindo essa camisa é uma honra, e sigo motivado a trabalhar duro, evoluir a cada dia e retribuir toda a confiança que o clube depositou em mim - afirmou Avellar.

Riquelme Avellar e Rodrigo Dias, diretor da base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias, ressaltou o desenvolvimento do atleta e destacou suas qualidades técnicas.

- Avellar se desenvolveu em diferentes posições durante o processo de formação até se consolidar como lateral-esquerdo. Por conta disso, apresenta características ofensivas, boa técnica e recurso de drible. Esperamos que ele siga mantendo essa evolução para alcançar o nível de exigência da nossa equipe principal - destacou.

Ramon Rique

Natural do Rio de Janeiro, Ramon Rique completou 18 anos no último dia 2 de outubro e acumula importantes conquistas com a camisa cruzmaltina. Entre os títulos, estão o Brasileirinho Sub-14, Guilherme Embry Sub-16, Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca Sub-20 e Recopa Sub-20. Recentemente, o jogador foi chamado para compor os treinos da Seleção Sub-20, na Granja Comary, em preparação para o Mundial da categoria.

O volante celebrou a renovação e falou sobre sua identificação com o clube.

- É uma felicidade imensa poder renovar com o Vasco, clube que me acolheu ainda muito novo e tem sido fundamental na minha formação, dentro e fora de campo. Vestir essa camisa é um orgulho enorme, e sigo motivado para continuar evoluindo e retribuir toda a confiança com muito trabalho e dedicação - afirmou o jogador.

Ramon Rique assina contrato com o Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Rodrigo Dias também destacou a importância de manter o jovem no elenco e reforçou o compromisso do clube com seus talentos formados em casa.

- O Ramon é um jogador de grande potencial, que vem apresentando um crescimento consistente nas últimas temporadas. A renovação é o reconhecimento do trabalho que ele vem realizando e reforça a nossa filosofia de valorizar e projetar os talentos formados em casa - completou.

Com as renovações de Riquelme Avellar e Ramon Rique, o Vasco reafirma sua aposta na formação de atletas e no fortalecimento do vínculo com seus jovens talentos, vislumbrando um futuro promissor para o clube.

