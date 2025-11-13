Vasco renova com promessa da base até o fim de 2027

O Vasco acertou a renovação de contrato profissional do zagueiro Walace Falcão, promessa da base, até dezembro de 2027. O defensor de 20 anos, que chegou a marcar um gol pelo time principal cruz-maltino no Carioca desta temporada, é um dos líderes do time sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Natural de Belford Roxo (RJ), o jovem chegou ao Cruz-Maltino em outubro de 2024, depois de passagem pela base do Bangu. Rapidamente se destacou e recebeu sua primeira chance no profissional no Carioca. Foi relacionado para os jogos contra Nova Iguaçu e Bangu antes de entrar na partida diante do Boavista, na qual 45 minutos em campo foram suficientes para marcar um gol, que garantiu o empate por 1 a 1.

➡️ Vasco na Data Fifa: veja panorama de todos os convocados cruz-maltinos

Desempenho do Vasco no Brasileirão Sub-20

Walace Falcão disputou dez partidas do Vasco no Brasileirão Sub-20. A equipe cruz-maltina ficou em 6º na fase de pontos corridos, que dura 19 jogos, e se classificou para o mata-mata. Nas oitavas de final, superou o Grêmio por 2 a 0. Depois, no entanto, foi derrotada por 4 a 2 pelo Athletico-PR nas quartas. O vencedor da competição foi o Palmeiras.

continua após a publicidade

O zagueiro de contrato renovado ganhou mais espaço ao longo do torneio. Após ser banco na maior parte dos jogos, foi titular em seis das últimas oito partidas vascaínas, inclusive no jogo derradeiro.

➡️ Estatísticas do Vasco em sequências de vitórias e derrotas desafiam a lógica

Opções do elenco profissional no setor

Agora, Walace anseia por novas chances no time principal do Vasco, possivelmente no início do Campeonato Carioca novamente. O elenco cruz-maltino já teve problemas no setor, mas evoluiu com a chegada de reforços no meio deste ano. As opções atuais são: Robert Renan, Carlos Cuesta, Mauricio Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas.

continua após a publicidade