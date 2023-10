De acordo com pessoas de dentro do Vasco, o valor total do aporte é de R$ 126 milhões, porém R$ 16 milhões foram antecipados na última janela de transferências. Portanto, R$ 110 milhões precisam cair na conta da SAF. Faltam R$ 33,5 milhões. Já fontes ligadas à 777 Partners informaram que R$ 25 milhões do aporte foram antecipados, restando cair na conta da SAF cerca de R$ 20 milhões.