No primeiro turno, as equipes fizeram um jogo eletrizante no Morumbi. O São Paulo abriu 2 a 0, com Calleri e Nestor, mas o Vasco dimiuiu ainda no primeiro tempo com Barros. Na segunda etapa, o Cruz-Maltino empatou com Galarza, mas o Tricolor marcou duas vezes nos minutos finais com Beraldo e Juan, sacramentando o resultado em 4 a 2.